Star Wars Outlaws, Concord en meer in releases van augustus 2024

De zomer is nog vol in gang, maar de eerste knallers van het tweede deel van 2024 dienen zich aan. Augustus is nog niet echt een drukke maand, maar lijkt dit jaar in ieder geval één topper (waarschijnlijk twee) te brengen!

Althans als Ubisoft dit keer weet te slagen met Star Wars: Outlaws. De game die wordt ontwikkeld door Massive Entertainment gaat een nieuw verhaal vertellen in de Skywalker Saga. Dit keer stappen spelers in de schoenen van Kay Vess, een schurk die hogerop wil komen in de onderwereld.

Naast de Star Wars-game verschijnt deze maand ook nog Concord, waarvan we nog niet helemaal overtuigd waren na het spelen van de beta. Wellicht dat de volledige game wel weet te imponeren. Waar we wel wat geld op zouden durven zetten, is Black Myth: Wukong. De game wist ons vorig jaar tijdens de Gamescom al te grijpen en net voor de volgende Gamescom begint, kunnen we al aan de slag met de volledige versie!

De volledige lijst met releases voor augustus ziet er als volgt uit:

Star Wars: Bounty Hunter (PC, PS4/5, Switch, XB1, XSX/S) – 1 augustus

World of Goo 2 (Switch) – 2 augustus

Cat Quest 3 (PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One, XSX/S) -8 augustus

Steamworld Heist 2 (Switch) – 8 augustus

Kena: Bridge of Spirits (XSX/S, Xbox One) – 15 augustus

Rugrats: Adventures in Gameland (PC, Consoles) – 16 augustus

Black Myth: Wukong (PC, PS5, XSX/S) – 20 augustus

Dustborn (PC, PS4/5, Xbox One, XSX/S) – 20 augustus

Concord (PS5, PC) – 23 augustus

World of Warcraft : The War Within (PC) – 26 augustus

Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club (Switch) – 29 augustus

Visions of Mana (PC, PS4/5, XSX/S) – 29 augustus

Star Wars Outlaws (PC, PS5, XSX/S) – 30 augustus

Shadows of the Damned: Hella Remastered (PC, PS4/5, Switch, Xbox One, XSX/S) – 31 augustus