Staking heeft bij EA op de korte termijn geen impact

Volgens EA’s CEO Andrew Wilson zal de staking van de stemacteurs geen impact hebben bij de uitgever op de korte termijn.

Eind vorige week liet de SAG-AFTRA weten dat, na eerder de Hollywood-acteurs, nu ook de stemacteurs uit de videogame-industrie hun werk neer te zullen leggen.

EA’s CEO liet tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers van EA het volgende weten over de staking bij de stemacteurs:

Ik wil ten eerste zeggen dat we enorm veel waarde hechten aan het talent en de acteurs die een belangrijk onderdeel vormen van wat we doen om ongelooflijke entertainmentervaringen te bieden aan onze spelers overal ter wereld. Deze situatie is niet specifiek voor EA, maar heel de industrie, en we werken ijverig aan onderhandelingen.

Op dit moment geldt de staking niet voor games die al voor september 2023 worden ontwikkeld of liveservicegames. We verwachten op de korte termijn dus geen ontregeling rondom de games die we in ontwikkeling hebben, of liveservicegames die op dit moment draaien. Dat gezegd hebbende willen we in goed vertrouwen blijven onderhandelen en hopen we dat de partijen hun problemen kunnen oplossen. Maar we zien op de korte termijn geen impact bij EA.”

Nadat de staking officieel werd aangekondigd, kwamen er wat details naar boven. Zo mogen acteurs die voor 25 augustus 2023 met een bepaald project zijn begonnen hun werk gewoon vervolgen. Het is mede daardoor niet duidelijk hoeveel acteurs (van de 2600) daadwerkelijk aan het staken zijn.