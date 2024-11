Sony wil jaarlijks weer meerdere AAA singleplayer first party games uitbrengen

Sony lijkt toch iets bij te komen van hun avonturen in het liveservice genre en wil vanaf volgend fiscaal jaar weer jaarlijks meerdere first party AAA singleplayer-games uitbrengen. Iets waar men de afgelopen jaren al succesvol mee bezig was.

Dit heeft Sony’s Hiroki Totoki laten weten tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers, waar het bedrijf onder andere bekend maakte dat er 1,5 miljoen exemplaren van Astro Bot zijn verkocht.

Ondanks de goede verkopen van de game van Team Asobi werden er minder first party games van Sony verkocht in het afgelopen kwartaal (eindigend op 30 september). Ondanks dat en een daling in de verkopen van consoles was het afgelopen kwartaal erg winstgevend voor het bedrijf. Dit dankt men aan sterke verkopen van services en content (DLC en PlayStation Plus-abonnementen), goede third party content (waarbij EA Sports FC 25 en Black Myth: Wukong werden vermeld.

Ook maakt Sony meer winst bij de verkoop van hun consoles en zorgt dit ervoor dat dit in de rest van dit fiscale jaar een positieve bijdrage zal blijven leveren. Qua grote releases weten we dat volgend jaar Ghost of Yotei en Death Stranding 2 op de planning staan. Ook werkt Insomniac Games aan Marvel’s Wolverine dat mogelijk in 2025 verschijnt. We hopen dat het bedrijf ook wel weer iets durft te doen met andere genres dan third party RPG’s.