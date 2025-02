Shift Up verwacht dat Stellar Blade op pc beter verkoopt dan op PS5

Ontwikkelaar Shift Up heeft grote verwachtingen voor de pc-release van Stellar Blade. Tijdens een recente Q&A na de financiële resultaten van 2024 gaf het bedrijf aan dat het verwacht dat de game op pc een groter succes wordt dan op de PlayStation 5.



Volgens Shift Up is de pc-markt dominant binnen de AAA-game-industrie en groeit de vraag naar singleplayer-actiegames, vooral in Azië. “In the AAA game market, PC devices have a higher market share than consoles, so we expect the performance of the PC version to exceed that of the console version,” aldus de ontwikkelaar.

Om de overstap naar pc succesvol te maken, heeft Shift Up verschillende strategieën toegepast. Het bedrijf heeft eerdere pc-releases van console-exclusives geanalyseerd en neemt stappen om de game zo goed mogelijk te optimaliseren. “Optimisation, enhancing user convenience, adding supplementary content, and tailored marketing strategies unique to Shift Up,” worden als belangrijke pijlers genoemd.

Daarnaast wordt gezorgd voor soepele prestaties op draagbare pc-platformen zoals de Steam Deck en Asus ROG Ally. De PS5-versie van Stellar Blade heeft wereldwijd al meer dan een miljoen exemplaren verkocht, mede dankzij regelmatige updates die de game levendig houden en een trouwe fanbase hebben opgebouwd.

Met de pc-release hoopt Shift Up niet alleen nieuwe spelers aan te trekken, maar ook het succes van Stellar Blade naar een hoger niveau te tillen.