Diablo-ontwikkelaar David Brevik: “Snelle level progression in ARPGs maakt de ervaring minder waardevol”

David Brevik, ontwikkelaar van Diablo, heeft kritiek geuit op moderne actie-RPG’s waarin spelers te snel in level stijgen. In een interview met Videogamer gaf de oud-ontwikkelaar van Diablo en Diablo 2 aan dat de focus op snelle progressie de ervaring afzwakt en minder voldoening geeft.



Brevik gebruikte Diablo 3 als voorbeeld, waar spelers in slechts drie tot vier uur level 70 kunnen bereiken, afhankelijk van hun speelstijl. Dit staat in contrast met de langzamere en zorgvuldig opgebouwde progressie in Diablo 2, een tempo dat hij “great” noemt.

“When you’re shortening that journey and making it kind of ridiculous, you’ve cheapened the entire experience, in my opinion,” aldus Brevik. Volgens hem ligt de echte lol in een ARPG niet bij het behalen van het einddoel, maar in de reis ernaartoe.

Daarnaast bekritiseerde hij de trend in moderne ARPGs waarbij spelers constant hordes vijanden moeten verslaan, iets wat volgens hem de ervaring minder persoonlijk en meeslepend maakt.

“I don’t find that as kind of personal and realistic as like Diablo 2,” legde hij uit. “The pacing on Diablo 2, I think, is great. That’s one of the reasons it’s endured.”

Hij voegde eraan toe dat hij het “minder cool” vindt dat moderne ARPGs spelers hele schermen vol vijanden laten vernietigen met nauwelijks enige uitdaging:

“I just don’t find killing screen-fulls of things instantly and mowing stuff down and walking around the level and killing everything, very enticing. I just don’t feel like that is a cool experience. I find it kind of silly.”

Ben je het eens met Brevik? Laat het weten in de comments!