Rocksteady oprichters verlaten studio voor nieuw avontuur

Segton Hill en Jamie Walker, die je wellicht kent als de oprichters van Rocksteady, laten weten dat ze gaan stoppen bij de ontwikkelaar achter de Batman Arkham-games.

De heren vinden dat het tijd wordt voor een nieuw avontuur en het lijkt niet dat het iets te maken heeft met de ontwikkeling van de Suicide Squad-game. Deze game is overigens bijna klaar qua ontwikkeling. In een bericht op de officiële website geven ze meer tekst en uitleg over hun besluit.

A message from Jamie & Sefton “We wanted you, the Rocksteady fans, to hear it first; we have decided to leave Rocksteady… From the day we founded the company all the way to today, Rocksteady has been our life & soul.”https://t.co/3ZRs1NMom2 pic.twitter.com/98I6YOgZrY

— Rocksteady Studios (@RocksteadyGames) October 26, 2022