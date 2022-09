Review: The Last of Part 1 – de remake die je niet wilde?!

The Last of Us wist ons in 2013 al bij de strot te grijpen en deed dat een jaar later nog even fijntjes over. Nu we acht jaar later zijn, is het alweer tijd voor een remake. Of is dat eigenlijk nog veel te vroeg?!

Emotional damage

Nu ik de game al twee keer gespeeld had, dacht ik dat de derde keer een stuk eenvoudiger zou zijn. Echter bij het opstarten van de game en het doorlopen van het begin wist ik eigenlijk al beter. The Last of Us Part 1 is een ode aan het origineel. De game ziet er net zo gedetailleerd uit als Part 2 en dat doet toch wel weer heel wat met de eigenlijk nog niet zo heel oude game. Waar het origineel de barrière van de PlayStation 3 wist te doorbreken, doet diens opvolger dat misschien wel voor de PlayStation 5.

Wat ik daarmee bedoel is niet alleen dat alles er nagenoeg realistisch uitziet, maar ook dat de cut scenes nog heftiger overkomen. Degene die weten van de tranentrekkende gebeurtenis in het begin van de game zullen dus opnieuw moeten slikken. Althans dat deed ik wel! Net als bij meerdere heftige gebeurtenissen in de game! Als je denkt dat je het aankunt, zul je er waarschijnlijk net als mij achter komen hoe vies dat tegen kan vallen.

Het prijskaartje

Ik zie The Last of Us Part 1 niet als nieuwe game, maar kan ergens het prijskaartje wel begrijpen. Je kunt het vergelijken met een nieuwe smartphone. Elk jaar komt er een nieuw model uit en toch zijn er vele die elk jaar een nieuw toestel in huis halen. De een vanwege de betere camera en de andere vanwege iets meer geheugen en ga zo maar door. Diegene leggen ook honderden euro’s neer om in principe hetzelfde toestel te kopen, maar dan net iets geüpgraded.

Eigenlijk is The Last of Us Part 1 precies dat. Ja het is een hoop geld en er is weinig verandert aan de game, maar is het daarom minder geld waard?! Het is een remake waar vele ontwikkelaars echt naar zouden moeten kijken (Ubisoft bijvoorbeeld met diens Prince of Persia “remake”).

De game was al van een ongekend hoog niveau toen het in 2013 uitkwam en daar is nu weer een flinke schep bovenop gedaan. Dat de multiplayer er niet bij zit, is het enige wat je eigenlijk kunt benoemen als tegenargument voor het hoge prijskaartje.

Nog nooit gespeeld?!

Het is bijna niet voor te stellen dat iemand The Last of Us nog nooit gespeeld heeft, maar gezien de game niet zo vaak is verkocht als de desbetreffende consoles is het wel iets wat blijkbaar nog het geval is.

Voor hen zullen we dan nog even deze emotionele rollercoaster uitleggen zonder te spoilen. In The Last of Us volgen spelers het verhaal van Joel en Ellie die moeten zien te overleven in het post-apocalyptische Amerika. Het land is geteisterd door een infectie, waardoor mensen in angstaanjagende beesten veranderen en die weer op mensen jagen.

De relatie tussen Joel en Ellie is niet heel sterk en Ellie is voor Joel eigenlijk gewoon het pakketje wat afgeleverd moet worden. Echter zorgen de gebeurtenissen in de game voor dat ze langer met elkaar opgescheept zitten en een hele lange reis met elkaar aan moeten gaan met alle risico’s van dien.

Persoonlijk ben ik nooit echt fan van de “zombie-achtige” games geweest, behalve dan degene die over-the-top actie met zich meebrengen (zoals Dead rising). Echter is The Last of Us een serie geworden die je heel even wil spelen, maar al snel uren achter elkaar blijft spelen. Het is niet een hele moeilijke game, maar geeft je wel veel opties.

Zo kun je kiezen om de game helemaal stealthy te spelen, wat overigens wel aan te raden is, maar kun je het ook gunblazing proberen. Al zul je wel goed moeten kunnen richten, want kogels zijn er maar moeilijk te vinden en ook alle gear om je health aan te vullen en eventueel wapens te maken zijn zeer schaars.

Voor liefhebbers en nieuwkomers

Ik durf eigenlijk wel te stellen dat The Last of Us Part 1 gewoonweg een remake van een masterpiece is. De game was geweldig en de extra kracht van de PlayStation 5 doet daar nog een flinke schep bovenop. Helaas heeft Naughty Dog niks verandert aan de gameplay, maar is de game wel een remake waar vele ontwikkelaars nog wel van zouden kunnen leren!

Hierbij doel ik dus niet alleen op alle grafische verbeteringen en de ondersteuning van de unieke features van de DualSense-controller, maar ook het feit dat de game nu toegankelijker is dan ooit. Net als Part 2 zijn er weer allerlei functies om de game te kunnen spelen voor mensen met beperkingen. Het is toch geweldig om te zien hoe ver Naughty Dog wil gaan om het spel door zo veel mogelijk mensen te kunnen laten spelen!

Het is een game die je het liefst in één ruk uit wil spelen als je eenmaal aan begint. Het verhaal, de personages en de verbeterde graphics zorgen ervoor dat je nog harder het verhaal in wordt gezogen. Als je de game nog niet gespeeld hebt, is dit echt de ultieme versie. Zoek je nog een goede reden om de game nog een keertje uit te spelen, dan zou ik zeker voor dit avontuur gaan!

We kunnen wel zeggen dat het misschien te vroeg is voor een remake van een vrij recente game, maar ik zou heel eerlijk gezegd niet meer terug gaan naar het origineel of de remaster om dit avontuur opnieuw te beleven!

Ontwikkelaar: Naughty Dog

Uitgever: Sony

Platforms: PlayStation 5 (later op PC)

Gespeeld op: PlayStation 5