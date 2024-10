Resident Evil 2 Remake komt naar iOS, iPad en Mac

Resident Evil 2 verschijnt op 31 december in de App Store. Capcom’s bekroonde survival-horror remake is de vierde game die wordt geport naar Apple’s platformen. Spelers kunnen de game eerst uitproberen voordat ze deze aanschaffen.



Zoals vermeld, is Resident Evil 2 de vierde game in de reeks die naar iOS komt, na Resident Evil Village, Resident Evil 7 en Resident Evil 4 Remake. De game is speelbaar op iPhone 15 Pro, iPhone 16, en alle iPads en MacBooks met een M1-chip.

Spelers kunnen de game gratis testen en later de volledige versie kopen via een in-app aankoop. Dit was ook het geval bij eerdere titels. De prijs van de game is nog onbekend; Resident Evil Village en Resident Evil 7 kosten €20, terwijl Resident Evil 4 Remake €60 kostte. Verdere details worden nog verwacht.