FIFA en Konami gaan samenwerken!

Sinds de splitsing tussen EA en FIFA is de grote voetbalbond zonder een partner in gaming gebleven. Nu gaan ze in samenwerking met voormalig rivaal Konami.



Konami en FIFA hebben een samenwerking gesloten om esports te bevorderen. Dit jaar zullen twee FIFAe World Cup-toernooien plaatsvinden, waarbij eFootball wordt gebruikt op mobiele platforms en consoles. In totaal doen 18 landen mee, met als doel de band met de wereldwijde voetbalgemeenschap te versterken via competitie. Konami, dat al jaren betrokken is bij voetbalgames, ziet dit partnerschap als een nieuwe stap in de promotie van eFootball. Vertegenwoordigers van landen zoals Argentinië, Japan en Frankrijk zijn enthousiast over het evenement.

FIFA heeft eerder aangegeven dat ze een game willen maken die tegen EA FC op kan, maar het is niet zeker wanneer het komt en of het ook in samenwerking is met Konami. Op dit moment richten ze zich alleen op eSports.