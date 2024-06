PSVR 2 naar PC, Hitman 3 VR-versie voor Meta Quest 3 en meer in overig nieuws week 23

Om jullie niet elke dag met tientallen berichten te spammen en er gewoonweg te weinig redacteurs zijn, komen we elke week met de wat kleinere nieuwtjes voor jullie in een overzichtelijk bericht. Met deze week onder andere de PlayStation VR 2 naar de PC, de Euro 24 update voor EA Sports FC 24 en nog veel meer!

Nieuws

Sony komt op 7 augustus met een adapter voor de PlayStation VR 2, waardoor deze ook te gebruiken is op de PC. Hoewel dit heel vet klinkt, zal de headset een aantal features niet ondersteunen. Het gaat namelijk om HDR, headset feedback, eye tracking, adaptieve triggers en haptische feedback (hetgeen juist de VR-headset zo vet maakt). Wel is er ondersteuning voor 4K, 110-degree field of view, finger touch detectie, see-through view, foveated rendering en 3D Audio.

Toys For Bob is dan wel gescheiden van Activision, maar blijft onder Microsoft werken. Het team heeft laten weten aan een project te werken met de platformhouder als partner.

We’re excited to announce that we’ll be partnering with @Xbox to publish our next new game. We’re still very early in development, so you might not hear from us for a bit – but know that we’re working hard on an experience we’re so sooo inspired about! Can’t wait to share more ๐Ÿ’œ pic.twitter.com/6EqrQbabpv โ€” Toys For Bob (@ToysForBob) May 31, 2024

Hogwarts Legacy heeft gisteren een gratis update gekregen die nieuwe content naar de game heeft gebracht. Daardoor heeft de game onder andere een uitgebreide fotomodus en wat nieuwe in-game items.

No Revelio needed here! Weโ€™re sharing all of the details around our upcoming summer update. Get ready to dive back into the magic of #HogwartsLegacy on June 6th! pic.twitter.com/85SkKQK8ii โ€” Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) May 30, 2024

Mocht je gek zijn van voetbal en eigenlijk wat anders zoeken dan EA Sports FC, dan is komend weekend de open beta van UFL te spelen. De game is tussen 7 en 9 juli op de PlayStation 5 en Xbox Series S/X uit te proberen.

Slecht nieuws voor de Days Gone-fans onder ons, want volgens Jeff Ross (de regisseur van de game) zal er geen sequel op het verhaal van Deacon St. John komen. Ross claimt dat hoge piefen van Sony (waaronder Hermen Hulst) geen fan waren van de franchise en blaast alle hoop op een nieuw deel als een kaars uit.

โšก๏ธ Charge your gamepads!

โ €

๐—จ๐—™๐—Ÿ ๐—ข๐—ฝ๐—ฒ๐—ป ๐—•๐—ฒ๐˜๐—ฎ is happening on June 7-9

Don’t miss out on the opportunity to play early and provide feedback!

โ €

๐—ฃ๐—ฟ๐—ฒ-๐——๐—ผ๐˜„๐—ป๐—น๐—ผ๐—ฎ๐—ฑ is available now:

๐Ÿ‘‰ PS 5: https://t.co/5a0ctyuTLs

๐Ÿ‘‰ Xbox Series X|S: https://t.co/rpRdkx46HT#uflgame pic.twitter.com/TvaBhJBg9p โ€” UFL (@UFLgame) June 4, 2024

Hitman 3 krijgt een VR-versie, maar wel alleen voor Meta Quest 3. In de zomer komt deze versie voor โ‚ฌ27,99 en laten spelers nog eens in de huid kruipen van de kale sluipmoordenaar.

Hoewel we eigenlijk niet meer zo veel “Xbox exclusive” en “world premiere” meer verwachten tijdens de Xbox Games Showcase, zullen er evengoed 30 games de revue passeren.

Althans dat claimt journalist Jeff Grubb op Twitch. Hij heeft echter nog geen lijstje gevonden met welke games er dan daadwerkelijk getoond zullen worden.

Goed nieuws voor degene die een goede PC hebben en uitkijken naar Test Drive Unlimited Solar Crown. Er is namelijk een demo van de game op Steam te spelen tot 17 juni!

De Epic Games Store geeft ook deze week weer een game weg en dat is deze week de turn-based strategiegame Marvelโ€™s Midnight Suns!

Marvel’s Midnight Suns. FREE this week. ‘Nuff said. pic.twitter.com/9z6Ym7J6z9 โ€” Epic Games Store (@EpicGames) June 6, 2024

Film en serienieuws

De Tomb Raider animatie serie, genaamd The Legend of Lara Croft zal op 10 oktober via Netflix te zien zijn. De stem van Lara wordt vertolkt door niemand minder dan Hayley Atwell (bekend als Peggy Carter uit het MCU).

Als we de producer van de Fallout-serie mogen geloven, hoeven we niet lang te wachten op het tweede seizoen van de reeks.

Trailers van de week

Dragon Ball staat bekend om de fusies tussen bepaalde personages. Zo is Gogeta de bekende fusie tussen Goku en Vegeta, maar is er ook nog Gotenks (Trunks en Goten). In Dragon Ball Sparkle! Zero zijn ze uiteraard van de partij!



EA Sports WRC heeft inmiddels diens vijfde in-game seizoen van start laten gaan, die uiteraard wat nieuwe wagens en tracks zal introduceren. Check de onderstaande video voor alle details.

๏ปฟ

Yooka-Laylee verscheen in 2017 als spirituele opvolger van een bekende game van Rare en dat was ook niet vreemd met een aantal van de veteranen van die studio bij Playtonic. Er komt dit jaar een vernieuwde versie van die game onder de naam Yooka-ReplayLee en die biedt nieuwe content, maar ook verbeterde visuals en besturing. Check hieronder de eerste trailer!



Geruchten

Eerder hadden we het al over de 30 games die tijdens de Xbox Games Showcase zullen worden getoond. Volgens journalist Tom Warren is de remake/ remaster van Halo Combat Evolved daar รฉรฉn van. De game zou niet alleen naar Xbox en PC komen, maar ook naar de PlayStation 5! De game maakt dus blijkbaar onderdeel uit van Microsoft nieuwe multiplatform-strategie. Wij vragen ons af als Halo daar onderdeel van uitmaakt, wat er dan nog exclusive blijft bij Xbox?!

Nou lijkt het erop dat dit nog wel meevalt, want Gears 6, Fable en South of Midnight zullen namelijk ook aanwezig zijn tijdens Microsoft’s show, in 2025 verschijnen, maar niet naar de PlayStation 5 komen. Althans dat claimt The Verge.

Daarmee zijn we ten einde gekomen van deze werkweek, maar is er nog een heel druk weekend voor de boeg. Gaan jullie de shows volgen? Zo ja, welke ? En wat vinden jullie van dit format qua nieuws? Laat het ons weten in de reacties!