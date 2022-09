Preview: Moonshine Inc.

De simulatie-genre is bekend voor velen. Daar zijn er ondertussen heel wat van op de markt, van train-, farm-, tot zelfs verschillende race-simulators. Ontwikkelaar Klabater heeft een andere soort simulator gemaakt, namelijk een moonshine/alcohol distributie-simulator. Tijdens Gamescom hebben wij een preview gekregen van deze game, genaamd Moonshine Inc.



Moonshine Inc. wil een authentieke ervaring brengen voor de speler. Hiervoor heeft ontwikkelaar Klabater onderzoek gedaan naar de productie en distributie van Moonshine. Zij hebben verschillende aspecten hiervan gepakt en vertaald naar een game. Wat betekent dat je meer doet dan het maken van moonshine. Je moet er voor zorgen dat genoeg mensen voor jou werken, wat voor apparatuur jij gaat gebruiken, experimenteren met verschillende recepten en (uiteraard) ervoor zorgen dat je niet gepakt wordt door de politie. Er zijn verschillende gameplay elementen die jou als speler bezig zullen houden.

Aan de slag dan maar!

Productie en distributie van moonshine is niet zo makkelijk als dat je zou denken. Er komen verschillende elementen bij kijken, daar heeft Klabater ook rekening mee gehouden. Je begint erg klein bij Moonshine Inc. Er zijn geen apparaten die jou helpen met de productie, één werknemer, geen klanten en weinig recepten. Het doel is dus om jouw moonshine organisatie uit te groeien tot iets groots. Je werkt daarom in twee verschillende secties. De eerste sectie is de plek waar jij jouw moonshine maakt. Hier manage je ook de productie en werknemers. Denk hierbij aan het matchen van verschillende ingrediënten om zo nieuwe recepten te creëren, het salaris van de werknemers, het toevoegen van machines en nog meer aspecten. Dit heeft invloed op het eindresultaat. Je wilt als top moonshine/alcohol distributeur toch wel het beste resultaat krijgen. Dit brengt een onderdeel van strategie aan de game. Een andere sectie van Moonshine Inc. lijkt op een landkaart. Hier kies jij hoe jij jouw alcohol distribueert en koop je verschillende ingrediënten.

Is het echt illegaal of…

Wij moeten niet vergeten dat de productie van moonshine illegaal is, dus dat betekent dat je te maken gaat krijgen met de politie. Moonshine Inc. heeft hier ook een systeem voor. Naarmate jij groeit als producent en distributeur zal jij de aandacht trekken van de autoriteiten. De politie heeft invloed op zowel de productie als distributie van de moonshine. Je wordt daarom geacht om op lange termijn te denken over de moonshine distributie.

Moonshine Inc. wordt op 27 oktober uitgebracht op PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en Steam. Ga jij de uitdaging aan om moonshine distributeur te worden in deze game? Laat het ons weten in de comments! Bekijk hier de trailer als je er nog over na moet denken.