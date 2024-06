PC-versie van The Last of Us: Part 2 al maanden klaar; Sony wacht op tv-serie voor lancering

Sony zou de PC-port van The Last of Us: Part 2 al maanden klaar hebben liggen, maar om een sluwe reden nog niet hebben uitgebracht.

Het is niet de eerste keer dat we dit horen. Dit keer is het BillBil-kun van het Franse Deallabs die claimt dat Sony de remaster van The Last of Us: Part 2 op een strategisch moment wil uitbrengen op de PC. Het zou namelijk erg slim zijn om deze rond de verschijning van het tweede seizoen van de TV-serie te doen.

Deze wordt overigens pas in het eerste kwartaal van volgend jaar verwacht, dus het ziet er naar uit dat fans hun geduld op de proef zullen zetten. Mocht je dat niet lukken, kun je nog altijd besluiten om de game voor de PlayStation 5 te halen.

The Last of Us: Part 1 verscheen vorig jaar al op Steam en de Epic Games Store. Gaan jullie wachten op de PC-versie of is de kans groter dat je de game daarvoor al voor de PlayStation 5/ 4 gaat halen? Laat het ons weten in de reacties!