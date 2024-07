Ontwikkeling Star Wars Outlaws afgerond

Hiermee is de game ruim op tijd af voor de lancering op 30 augustus. Overigens betekent goud gaan dat de productie van de game is voltooid en dat deze op disks kan worden gezet. Je kunt er eigenlijk wel vanuit gaan dat er tussen nu en de release nog wel gewerkt wordt aan een day one patch, die eventuele oneffenheden kan glad trekken.

In de game gaan spelers aan de slag als Kay Vess, die klusjes van alles en iedereen aanneemt om maar te overleven in een sterrenstelsel die wordt geteisterd door het keizerrijk. Vorige maand werd er tijdens de Ubisoft Connect nieuwe gameplay-beelden van de game getoond.

Mocht je Star Wars: Outlaws eerder willen spelen, kun je het beste de Gold- of Ultimate-editie van de game in huis halen. Die geeft naast allerlei in-game goodies ook drie dagen eerder toegang tot de game.

#StarWarsOutlaws has gone gold!

Our team can’t wait for you to start exploring the Outer Rim and living the life of a scoundrel – August 30 can’t come soon enough! pic.twitter.com/3l6CSrp7IK

— Star Wars Outlaws (@StarWarsOutlaws) July 3, 2024