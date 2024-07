Dragon Age: The Veilguard geeft spelers meer opties qua moeilijkheid

BioWare wil met Dragon Age: The Veilguard zo veel mogelijk spelers aantrekken en denkt dat de sleutel daarvoor ligt in de moeilijkheidsgraad.

De game zal namelijk vier verschillende moeilijkheidsgraden kennen. Als je de game alleen voor het verhaal wil spelen is er het niveau genaamd de “Storyteller”. Mocht je wat meer uitdaging zoeken is er “Adventurer” en als je graag helemaal op wil gaan in de game is er nog de “Nightmare” moeilijkheidsgraad.

Tot slot is er een niveau dat “Unbound” heet en deze geeft spelers de vrijheid hoe moeilijk ze het zichzelf willen maken. Zo kunnen spelers instellen hoe veel je personage kan incasseren, maar ook hoeveel je uitdeelt en of je überhaupt dood kunt gaan. Volgens game director Corinne Busche is dit niet hetzelfde als cheaten, maar een optie om alle spelers hun eigen speelwijze te laten spelen.

Dragon Age: The Veilguard verschijnt dit najaar voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/X.