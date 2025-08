OD is volgens Kojima een game die “iets totaal anders” doet

Hideo Kojima weet zeker dat sommige games zijn nieuwste game OD zullen haten, maar ook zullen er gamers zijn die van de game gaan houden.

In een interview met Ssense geeft Kojima te kennen dat de game “totaal iets anders” doet dan andere games in dit genre. Hierdoor zullen er spelers zijn die er van zullen houden, maar ook die het zullen haten.

Nadat de game uit is gekomen zal Kojima zoveel mogelijk van de reacties gaan lezen, al is hij van mening dat dit niet heel belangrijk is. Hij denkt zelfs dat het een jaar of 10 a 20 gaat duren voor de echte evaluatie pas komt. Kojima gaf overigens tijdens het gesprek niks weg over het spel.

OD werd tijdens The Game Awards aangekondigd en in de video die we te zien kregen, waren Sophia Lillis (IT, Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves), Hunter Schaffer (Euphoria) en Udo Kier (Iron Sky) van de partij waren. Helaas bevatte de video geen gameplaymateriaal.



Hideo Kojima heeft sindsdien nog weinig verteld over de game, maar dat kwam natuurlijk doordat Death Stranding 2: On the Beach nog uit moest komen. Wel meldde de ontwikkelaar het volgende over OD:

“Ik daag mijzelf graag uit met nieuwe dingen. Deze game wordt gemaakt met behulp van Xbox Game Studios en hun cloudgaming-technologie. Het is een game, maar tegelijkertijd een film en een nieuwe vorm van media.”

Wat verwachten jullie van deze game van Kojima? Laat het ons weten in de reacties!