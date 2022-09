Naughty Dog lijkt volgende game in The Last of Us te teasen

Naughty Dog is er niet vies van om haar eigen games te gebruiken om iets nieuws te teasen. Zo vonden spelers van the Last of Us: Part 1 posters in de game waarin een mogelijk nieuwe game met een fantasy setting worden geteased.

Op de posters zien we onder andere een Pegasus, een vrouwelijke krijger en een draak. Opvallend detail is dat deze posters niet in het origineel verstopt zaten. Er wordt dus al volop gespeculeerd dat dit een nieuw IP is van ontwikkelaar Naughty Dog.

Eerder deed men ook al iets vergelijkbaars in Uncharted 3, waar hints naar The Last of Us zaten. Ook hintte de ontwikkelaar in The Last of Us remaster naar de datum van de onthulling van Uncharted 4. Kortom genoeg redenen om te geloven dat er meer achter de posters zit.

Tot slot is er eerder al soortgelijk materiaal gevonden op Artstation. Daar plaatste concept artist Hyoung Nam al illustraties van fantasy. Hij claimde destijds dat het geïnspireerd was op Assassin’s Creed Valhalla. Al leek dat met de draak erbij niet helemaal te kloppen.

Fans are speculating that art in TLOU1 are indicative of Naughty Dog's new IP. Seemingly would be a fantasy setting. what do you think? pic.twitter.com/IV9tZZqULW — Naughty Dog Central (@NaughtyNDC) September 5, 2022

De ontwikkelaar van The Last of Us heeft het echter nog wel druk met de ontwikkeling van The Last of Us Factions, dat een standalone multiplayer game zal worden. Echter heeft men genoeg ontwikkelaars om aan meerdere projecten tegelijkertijd te werken. Vinden jullie het een goed idee dat Naughty Dog zich nu op nieuw IP gaat richten? Of zien jullie liever een opvolger van The Last of Us Part 2/ Uncharted: Lost Legacy?!