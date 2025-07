Multiplayer levels Battlefield 6 gelekt

EA heeft de beveiliging van Battlefield 6 niet bepaald onder controle, want deze lijkt zo lek als een mandje. Morgen wordt de multiplayer van de game onthuld, maar veel valt er bijna niet meer te onthullen!

In de 1BF-telegramgroep zijn namelijk de namen van de multiplayer levels van Battlefield 6 gelekt. Eerder lekte daar ook al details over andere dingen van de game. In de gelekte informatie staat vermeld dat de game met 11 nieuwe multiplayer levels komt en vier geremasterde levels. De singleplayer zal daarentegen negen verschillende levels kennen. De namen van de multiplayer levels zijn bekend, maar ook hebben we al een eerste blik erop weten te bemachtigen.

Multiplayer levels:

Abbasid (Caïro)

Outskirts (Caïro)

Battery (Gibraltar)

Limestone (Gibraltar)

Capstone (Tadzjikistan)

Tungsten (Tadzjikistan)

Dumbo (Brooklyn)

Aftermath (Brooklyn)

Eastwood (Californië)

Badlands (Californië)

Granite ((Californië / battle royale)

Geremasterde levels:

Operation Firestorm (Battlefield 3)

Propaganda (Battlefield 4)

Talah Market (Battlefield 3: Aftermath)

Downtown (Battlefield Hardline)

Campagnemissies:

War [Tajikistan]

Prologue

Implementation (Gibraltar)

Night Raid (Caïro)

Mission to Protect (Brooklyn)

Drone Attack (Tadzjikistan)

Invasion (Gibraltar)

Ataka (Brooklyn)

Tank Mission (Caïro)

LEAK: Here are the Leaked Maps for Battlefield 6 👀 Via: 1BF pic.twitter.com/zXwAZNZ2Z5 — Battlefield Wire (@TheBFWire) July 29, 2025

Uiteraard is er nog niks door EA of DICE bevestigd, maar daar lijkt morgenavond wel verandering in te komen tijdens de onthulling. Kijken jullie al uit naar Battlefield 6?!