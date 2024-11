Microsoft Flight Simulator en meer naar Xbox Game Pass

Microsoft heeft laten weten welke games er deze maand naar Xbox Game Pass zullen komen. Naast dat Microsoft Flight Simulator 2024 eraan komt, zullen ook een aantal games de service verlaten.

Op 5 november verschijnen StarCraft Remastered en Metal Slug Tactics op Xbox Game Pass Ultimate en PC Game Pass, net als StarCraft II: Campaign Collection. Een dag later volgt Go Mecha Ball samen met de indie-game Harold Halibut voor Xbox Series S/X, The Rewinder en Turnip Boy Robs a Bank. Op 7 november volgt Goat Simulator Remastered en tot slot zal op 19 november de game Microsoft Flight Simulator ook te spelen zijn via Game Pass.

Op 16 november verlaten ook een aantal games de service, namelijk:

Dicey Dungeons (Cloud, Console en PC)

Dungeons 4 (Cloud, Console en PC)

Goat Simulator (PC)

Like a Dragon: Ishin! (Cloud, Console en PC)

Like a Dragon: The Man Who Erased His Name (Cloud, Console en PC)

Persona 5 Tactica (Cloud, Console en PC)

Somerville (Cloud, Console en PC)