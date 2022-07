Meer details van PlayStation VR 2 vrijgegeven

Sony heeft wat meer informatie over PlayStation VR 2 naar buiten gebracht.

In een nieuwe blog op het PlayStation Blog laat de platformhouder weten dat de VR-bril gebruik maakt van ‘See-Through View’. Dat wil zeggen dat je “door de bril heen” kunt kijken om te zien of er eventueel voorwerpen in de weg liggen. Eigenaren van onder andere de Oculus Quest 2 hebben dit wel eens gezien, wanneer zij hun speelruimte instellen.

Dit zal dan ook precies hetzelfde zijn voor eigenaren van een PlayStation VR 2. Middels de Sense controllers kunnen zij een gebied selecteren waarin zij de PlayStation VR 2 (veilig) kunnen gebruiken. Zodra je tijdens het spelen buiten dat gebied terecht komt, zal je dus een waarschuwing krijgen. Uiteraard kun je het speelgebied vast laten zetten, waardoor je deze niet steeds opnieuw moet “aanmaken”.

Tot slot biedt de Virtual Reality modus van de headset de mogelijkheid om content in een 360 graden view te tonen. De content zal worden weergegeven in een 4000×2040 HDR videoformaat, 2000×2040 per oog, met een framerate van 90Hz/120Hz.

In de Cinematische modus zal alle non VR-content worden weergeven op een groots virtueel bioscoopscherm, zoals dat ook bij de huidige PS VR het geval is. Deze zal weergegeven in een 1920×1080 HDR videoformaat met 24/60Hz en tevens een 120Hz framerate.

We verwachten eigenlijk binnen een paar maanden nog meer informatie over de PlayStation VR 2. De headset zou naar verluid eind dit jaar verschijnen.