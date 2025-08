Master Chief gaat de strijd met bugs aan in Fortnite Chapter 6: Season 4

Epic Games heeft laten weten dat het vijfde in-game seizoen van het zesde hoofdstuk van Fortnite bugs zal introduceren die de spelers mogen vernietigen.

Insecten hebben Battle Royale Island geteisterd en het is aan spelers in de OXR (Onimorph eXtermination Rangers) om het ongedierte weg te schieten met de nieuwste en beste hightech tools in Fortnite Battle Royale Chapter 6 Seizoen 4: Shock ‘N Awesome!

• Swarming Spots: The Hive vertoont veel insectenactiviteit, maar spelers kunnen naar de barakken in het OXR-hoofdkwartier gaan voor missie-instructies en om te beginnen met verpletteren. Pas op voor Ranger’s Ruin, het voormalige wapenlab van OXR dat verloren is gegaan aan de plaag, maar nu rijk is aan kwaliteitsbuit.

• Bugs-Be-Gone: Spelers van alle OXR-rangen nemen het op tegen insecten van alle groottes: bodemvretende zwermers, nestbewakende bommenwerpers en gravende koninginnen! Klim in rang om toegang te krijgen tot buit en exotische wapens, vuur het slijmverspreidende Bug Cannon af en zweef door de lucht in de Hammerhead Choppa terwijl je van stoel wisselt om een kanon aan de andere kant te besturen. Later dit seizoen kunnen spelers de iconische Power Rangers Blade Blaster gebruiken!

• Cocoon Boons en Medallions: Verzamel nieuwe Boons zoals de Agile Aiming Boon en Storm Forecast Boon in OXR Chests en Hive Sacs op het eiland, de OXR Armory, Drop Pods en mid-match objective rewards! Neem het ook op tegen de Queen bugs bij bepaalde POI’s en versla ze om hun unieke Mythic wapens en Medallions te verdienen.

• De Shock ‘N Awesome Battle Pass: Ontgrendel gratis en premium Battle Pass-beloningen door XP te verdienen in elke Fortnite-ervaring! Door de Battle Pass te kopen, ontgrendel je automatisch de UNSC Spartan, en door voortgang te boeken, ontgrendel je de Green Ranger Star.

Op zoek naar de rest van de Power Rangers? Bekijk de Mighty Morphin Bundle wanneer deze later in augustus in de in-game winkel ligt (inclusief outfits voor de Rode, Zwarte, Roze, Gele en Blauwe Ranger).

Na Battle Royale brengt de volgende fase van Blitz Royale wekelijkse updates met een nieuwe POI, medaillons en mythische elementen. Morgen kunnen we overigens meer informatie over Fortnite OG Chapter 1 Seizoen 5 verwachten, dus houdt de site vooral in de gaten!

Voor meer informatie over de nieuwe functies in Fortnite BR Chapter 6 Season 4: Shock ‘N Awesome!, bekijk de blog.