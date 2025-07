Kaart Battle Royale modus Battlefield 6 gelekt

Van de Battle Royale, wat waarschijnlijk het slechts bewaarde geheim van Battlefield 6 lijkt te zijn, is nu de kaart openbaar gemaakt. Dataminer Temporyal heeft namelijk een mockup van de kaart gemaakt op basis van data uit de speeltest van Battlefield Labs. Eerder lekte de dataminer al informatie over de modus, waaronder de missies, de loot en de oversight modus.

Here’s a recreation of the 🪂 Battle Royale map in Battlefield 6.

🏖️ The location appears to be called “Lyndon Beach”.

🗺️ I’ve added a few points of interest for context.

🚇 There are scattered hints of a metro system.

The mode is currently labeled “Battlefield Royale” in-game. pic.twitter.com/3x00TWSYmE

— temporyal (@temporyal) July 27, 2025