Hands-on: Sonic Frontiers

SEGA komt dit najaar weer met hun populaire egel op de proppen. In Sonic Frontiers duikt de bekende held in een heel ander dimensie.

Semi open wereld game?!

SEGA is niet vies wat betreft experimenteren met hun bekendste franchise en ook in Frontiers neemt men een drastische stap. De game kent namelijk een redelijk lineaire pad, maar bevat ook wat grotere open vlaktes.

De combinatie van de bekende snelle gameplay en deze manier van spelen voelt vooral heel onwennig aan. Je bent door de snelheid van Sonic nou eenmaal geneigd om door de levels heen te rushen, maar wordt ook getriggerd om juist de gebieden te verkennen.

Ik zal heel eerlijk zeggen dat ik een kwartiertje gespelen heb, maar het voelde niet heel natuurlijk aan voor een Sonic game. Al heeft de ontwikkelaar wel haar best gedaan om de “buitenpaden” wel zo snel mogelijk aan te laten voelen. Hopelijk is dit gewoon een kwestie van gewenning, want de game speelt verder wel erg lekker.

Net zoals voorgaande Sonic games zul je weer door de levels heen rennen en voorzien worden van boost, maar ook op moeten nemen tegen diverse soorten vijanden. Zo zijn er wat kleinere vijanden, maar aan het einde van de demo moest ik het zelfs opnemen tegen een gigantische toren die vuurballen op Sonic afvuurde en een gigantisch draaiend mes om zich heen had als extra bescherming.

Daar viel me nog wel op dat het ontwijksysteem niet helemaal vlekkeloos lijkt te werken. Je moet namelijk eerst op een vijand “locken” voor je kunt ontwijken. Ik heb het een paar keer geprobeerd, maar vond het toch makkelijker werken om gewoon eerst weg te rennen om vervolgens weer de aanval in te kunnen zetten.

Overigens vond ik dat de game nog wel iets pittiger mocht, want qua vijanden werd het me niet heel moeilijk gemaakt, ondanks dat die op de moeilijkheidsgraad “normaal” stond.

Meer dan een standaard avonturengame

Naast dat er weer een heel nieuw avontuur op Sonic staat te wachten, heeft SEGA ook wat RPG-achtige elementen toegevoegd. Zo kun je bepaalde skills upgraden, waardoor Sonic nog behendiger wordt en nog betere aanvallen kan maken. Daarvoor moet je natuurlijk eerst weer skillpunten voor hebben die je kunt verdienen door vijanden om zeep te helpen.

Wat dat betreft, lijkt het er in ieder geval op dat deze game niet snel in de herhaling lijkt te vallen. Of dat ook daadwerkelijk zo is, zullen we op 8 november zien!