Hands-on: Backfirewall_

Backfirewall_ is echt een unieke game. Je bevindt je namelijk in een smartphone en bent een update-assistent.

Heerlijke humor!

Deze game is een ode aan alle mensen uit de IT wereld. Dat ten eerste, maar tegelijkertijd heeft ontwikkelaar Naraven Games er een toegankelijk sausje overheen gegooid. Hierdoor snappen zelfs ‘normale mensen’ de taal en humor van IT’ers. In Backfirewall_ probeer je te voorkomen dat de smartphone wordt geupdated. Anders is het game over voor jou als update-assistent.

De game volgt een vrij strakke verhaallijn, maar binnen een level kun je lekker losgaan. Zelf op onderzoek uitgaan naar zaken die een systeemcrash veroorzaken. Mocht je toch vastlopen, dan is er nog altijd een menu waarin de hoofdmissie staat beschreven. Ik vind het een mooie balans in ieder geval. Er zijn naast de hoofdmissie nog allerlei kleine voorwerpen te vinden die verzameld kunnen worden. Tenslotte nog een groot pluspunt als het gaat om het inspreken van de hoofdstem. Wat een prachtige stem heeft de verteller. Ik kreeg later te horen dat de ontwikklaars connecties hadden in de filmwereld.

Backfirewall_ is trouwens opgezet door een team wat volledig uit vrouwen bestaat, hoe mooi is dat! De game moet nog dit jaar verschijnen op Steam en de nieuwe generatie consoles. De Nintendo Switch-versie verschijnt iets later.