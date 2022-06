God of War Ragnarok staat volgens geruchten voor november gepland

Veel fans dachten hints te zien waaruit zou blijken dat God of War Ragnarok tijdens de Summer Game Fest opening getoond zou worden. Echter was dit niet het geval en zijn ze bang dat de game 2022 toch niet gaat halen. Volgens Jason Schreier hoeven zij zich geen zorgen te maken.

Op Bloomberg laat de bekende journalist weten van drie bronnen te hebben vernomen dat God of War Ragnarok in november zal verschijnen. Het was eigenlijk de bedoeling dat de game in september in de winkels zou komen liggen, maar dat was dus niet haalbaar. Dit zou ook wel eens de bron kunnen zijn van alle geruchten over de mogelijke uitstel van de game.

Bovendien is het plekje van september nu ingevuld door The Last of Us Part 1. De remake van het origineel verschijnt op 2 september voor de PlayStation 5 en komt later ook nog naar de PC.