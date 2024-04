Er is mogelijk een roguelike Prince of Persia in ontwikkeling?!

Ubisoft zou met Dead Cells-ontwikkelaar Evil Empire werken voor een roguelike Prince of Persia.

Volgens insider Tom Henderson werkt de ontwikkelaar al vier jaar aan de game. De samenwerking tussen hen kwam tot stand nadat men in gesprek raakten tijdens de GDC van 2019.

Volgens Henderson moet de game dit jaar al uitkomen via Early Access. Ubisoft hoopt op die manier meer spelers aan te trekken en met hen feedback aan een volledige release te werken. Met Evil Empire heeft men in ieder geval een goede ontwikkelaar in huis. Dead Cells wist uiteindelijk 10 miljoen exemplaren aan de man te doen.

Eerder dit jaar verscheen Prince of Persia: The Last Crown en dat was weer een metroidvania-achtige game. Deze wist het erg goed te doen bij critici en fans. Wij hopen eigenlijk ook dat men nog wat gaat doen met de Sands of Time remake.