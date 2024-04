Ubisoft heeft laten weten dat ze op 9 april (aanstaande dinsdag) om 18:00 Nederlandse tijd een nieuwe trailer van Star Wars: Outlaws zal verschijnen.

De game is de eerste open wereld Star Wars-game en vindt plaats tussen de gebeurtenissen van The Empire Strike Back en Return of the Jedi. In de game gaan spelers aan de slag als Kay Vess, die samen met haar partner Nix een van de grootste overvallen ooit gaat plegen.

Ubisoft heeft echter wel laten weten dat de game geen honderden uren in beslag zal nemen, maar dat het een “gefocust actie-RPG” is.

Star Wars Outlaws is in ontwikkeling bij Massive Entertainment (dat samenwerkt met LucasFilm Games) voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series-consoles. Op het moment van schrijven is het niet bekend wanneer de game zal verschijnen.