Elden Ring Nightreign kan je niet met z’n tweeën spelen

Tijdens de Game Awards 2024 verraste From Software fans met de aankondiging van Elden Ring Nightreign. De game is speciaal ontworpen met multiplayer in gedachten, maar opmerkelijk genoeg is een tweespeler-ervaring niet mogelijk.



In een interview met IGN legde regisseur Junya Ishizaki uit dat Elden Ring Nightreign zowel solo als in co-op met drie spelers gespeeld kan worden. “The game is designed to be played as a three-person team, but you can play it as a solo player,” zei Ishizaki.

Hij ging verder in op de keuze voor drie spelers:

“The reason that we went with a three-player focus was that we wanted to retain that sense of accomplishment you get from battling a boss together or from conquering a map together and that sense of enjoyment, but we wanted to recreate that in a fresh way. And we felt like focusing on a three-player co-op experience would provide a brand new sense of accomplishment with it.”

Op de vraag of Elden Ring Nightreign met twee spelers gespeeld kan worden, was Ishizaki duidelijk:

“No, it’s either one-player or three-player.”

Fans hoeven niet lang te wachten om de game uit te proberen: Elden Ring Nightreign staat gepland voor release in 2025, met een netwerktest die al in februari plaatsvindt.