HBO heeft een korte teaser van The Last of Us serie vrijgegeven. Daarin zien we bekende personages als Joel, Ellie, Bil en Sarah.

De tv-serie van The Last of Us wordt begin 2023 verwacht. De opnames ervan zijn inmiddels afgerond en langzaamaan zullen de eerste beelden van de serie naar buiten komen.