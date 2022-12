Dit zijn de VR-games die sowieso naar de PlayStation VR 2 komen

In februari zal de PlayStation VR 2 verschijnen en er zijn al best veel games voor de nieuwe VR-headset. Gelukkig is er een lijstje online verschenen met daarin alle games die tot dusver zijn bevestigd.

Vanaf 22 februari 2023 kunnen we dan eindelijk aan de slag met de PlayStation VR 2 en de games die ervoor zullen verschijnen zijn:

Aliens VR

After Life

After The Fall

Among Us VR

Black Trail VR

Cave Digger 2: Dig Harder

Cities VR – Enhanced Edition

Crossfire: Sierra Squad

Demeo

Horizon Call Of The Mountain

Firewall Ultra

Low-Fi

Ghostbusters VR

Golf+

Green Hell VR

Jurassic World Aftermath Collection

Madison

NFL Pro Era

No Man’s Sky

Pistol Whip

Pavlov

Project Louisiana: The Bounds VR

RUNNER

Resident Evil Village

Resident Evil 4 Remake

Star Wars: Tales From The Galaxy’s Edge – Enhanced Edition

The Light Brigade

The Walking Dead: Saints & Sinners Chapter 2: Retribution

The Dark Pictures: Switchback VR

Ultrawings 2

Zenith: The Last City

Niet alle games zullen daadwerkelijk bij de lancering aanwezig zijn, maar gedurende 2023 ervoor zullen verschijnen. We gaan jullie uiteraard weer op de hoogte houden!