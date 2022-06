Column-Nation: Zijn beurzen als Gamescom en E3 nog relevant?

Ja en nee. Beurzen zullen nodig blijven. Alleen de manier waarop, zal waarschijnlijk flink gaan veranderen de komende jaren.

Wat vind ik als gamer?

Als ik even in de rol stap van gamer en lezer van ons nieuws, dan kan ik me voorstellen dat de E3 en Gamescom steeds minder boeien. Al de nieuwtjes worden namelijk al door alle uitgevers van tevoren zelf aangekondigd. Speciaal voor de E3 komen sommigen nog wel met verrassingen, maar Nintendo is bijvoorbeeld al helemaal over op hun eigen presentaties. Zij waren hier overigens één van de eerste in. Dit jaar komen ze niet eens naar Gamescom, de grootste Europese beurs. Het geeft al aan dat gamebedrijven zich op een andere manier proberen te onderscheiden. Op beurzen waren voorheen namelijk alle grote spelers aanwezig. Soms kreeg een game daardoor helemaal geen aandacht.

De afgelopen maand was er een stortvloed aan livestreams van grote namen zoals Microsoft, Ubisoft en PlayStation. Voor redacteuren een drama om te plannen, maar voor gamers natuurlijk ontzettend tof. Iedere dag verschijnt er wel weer een nieuwtje. Er is een constante stroom aan releases in plaats van alles op twee/drie dagen. Het klinkt als een win-win situatie en dat is het eigenlijk ook. In ieder geval voor de bedrijven met het meeste geld. Degene die games het vaakst gesponsord voorbij kunnen laten komen op jouw socials. Toch mis ik steeds meer die belangrijke rol die wij hebben als redacteuren van Gamingnation of als redacteur van een andere nieuwswebsite over games.

Wat vind ik als redacteur?

Eén van de redenen waarom ik graag schrijf is om juist dat bijzondere nieuws te kunnen brengen. Natuurlijk willen we jullie op de hoogte stellen als game X uitkomt dit jaar, maar juist de unieke verhalen interesseren mij veel meer. In de afgelopen jaren dat ik voor Gamingnation schrijf (dit jaar alweer mijn zesde jaar), heb ik allerlei soorten artikelen geschreven. Ik heb zelfs een aantal rubrieken bedacht, zoals IndieNation of Melig op Zondag. Voor mij gaat game nieuws lezen over meer dan alleen maar vertellen over de inhoud en release van een game.

Bij IndieNation verdiep ik mij bijvoorbeeld veel meer in een ontwikkelaar. Ik neem contact met ze op en als het lukt vraag ik om meer uitleg over hun proces. Nog leuker is het om naar plekken toe te gaan. Soms is er een speciaal Indie Evenement in Nederland of kunnen wij een grote game al eerder uitproberen op een bijzondere locatie. Tegenwoordig gaan we zelfs naar evenementen die breder zijn dan games alleen. Voor mij als redacteur zijn dit de soort artikelen die blijven hangen en die ook uniek zijn. Niemand anders zou mijn artikel over een evenement compleet willen kopiëren en plakken op hun eigen website. Dit is precies de reden waarom beurzen niet moeten verdwijnen en waarom niet alle grote namen moeten wegblijven.

Onze rol blijft, maar die van jullie?

Gamebeurzen zoals de E3 en Gamescom blijven voor ons als redactie interessant. Al is het maar om bijzondere content te kunnen maken en om contacten te onderhouden. Stiekem hopen we alleen ook op smeuïge releasedata en het kunnen uitproberen van nog niet uitgebrachte games. Voor veel gamers is dit ook een reden om naar Gamescom te gaan, toch? Naast de gezellige community kun je vaak als één van de eersten een game spelen die nog niet uit is.

Voor gamers wordt het daarom spannend hoeveel uitgevers nog blijven meedoen met beurzen. Als PlayStation, Nintendo en Microsoft afhaken, zou jij het dan nog de moeite waard vinden?