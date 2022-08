Call of Duty Next showcase komt met Warzone 2 en Modern Warfare 2 nieuws

Activision heeft een nieuw Call of Duty event aangekondigd. Het event dat Call of Duty Next heet zal nieuws/ details van Call of Duty Modern Warfare 2 en Warzone 2 bevatten.

Het event staat gepland voor 15 september en een dag erna zal de beta van Call of Duty Modern Warfare 2 van start gaan. In het bericht op de officiële site geeft de uitgever alleen nog niet te kennen op welk tijdstip het event bezig zal plaatsvinden.

Wel laat men weten wat de show allemaal zal bevatten, namelijk: Nieuws over Warzone 2, informatie over Modern Warfare 2, informatie over de mobiele versie van Warzone, de onthulling van de multiplayer van Modern Warfare 2, gameplay van streamers en nog wat “onaangekondigde informatie en verrassingen”.

Call of Duty Modern Warfare 2 staat voor 28 oktober op de planning. Warzone 2 wordt later dit jaar verwacht.