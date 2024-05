Microsoft lijkt vooralsnog alleen de nieuwe Call of Duty-games naar Xbox Game Pass te zullen brengen. Call of Duty Black Ops 6 is namelijk de eerste uit de reeks die naar de service van Microsoft zal komen.

Er werd al maanden gespeculeerd over de mogelijke release van Call of Duty Black Ops 6 naar Xbox Game Pass. In eerste instantie werd er even gesuggereerd dat Microsoft de Call of Duty-games liever op de traditionele manier wilde verkopen en dus niet op Xbox Game Pass zou brengen. Nu blijkt in ieder geval dat de nieuwe iteraties wel op de abonnementsservice zullen komen.

In de live-action trailer wordt nogmaals duidelijk dat de Golfoorlog het nieuwe thema is van de nieuwe Black Ops. We zullen nog even moeten wachten op de eerste gameplaybeelden van de nieuwe Call of Duty, want die zullen op 9 juni worden getoond.