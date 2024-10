Bloober Team klaar met “shitty games”, 33 Immortals uitgesteld en meer in overig nieuws week 43

De werkweek zit er weer op en er was al heel veel nieuws te melden, maar mocht je niks willen missen, hebben we het overige nieuws even voor jullie op een rijtje gezet!

Nieuws

Slecht nieuws voor degene die uitkeken naar 33 Immortals: de roguelike game is uitgesteld naar volgend jaar. In een verklaring op X laat de ontwikkelaar weten waarom de game wat langer tijd nodig heeft.



Een opmerkelijke uitspraak van Jacek Zieba, de regisseur van aankomende game Cronos: The New Dawn (Bloober Team): hij zegt dat het team in zag dat Layers of Fear (2016) niet al te best was en dat het wel tijd was om geen slechte games meer te maken..

Nintendo heeft onthuld dat niemand minder dan Acquire (Octopath Traveler) aan Mario & Luigi: Brothership heeft meegewerkt. De vorige delen van die reeks werden gemaakt door Alpha Dream, maar dat werd in 2019 failliet verklaard. Sindsdien vroegen fans zich al af wie deze game zou maken en waarschijnlijk zijn ze wel blij om te lezen dat deze studio dat doet. Of niet?

CONFIRMED: Mario & Luigi Brothership was co-developed by Acquire (Octopath Traveler, Tenchu, Way of the Samurai) pic.twitter.com/MNZvtqdcPE — Nintendeal (@Nintendeal) October 21, 2024

Ubisoft heeft het team dat aan Prince of Persia: The Last Crown werkte aan andere projecten gezet. Het team heeft wel geprobeerd een vervolg te mogen maken, maar de uitgever vond dat de verkopen van de game niet overtuigend genoeg zijn. Daarnaast zouden de andere projecten hun expertise beter kunnen gebruiken.

Op Twitter laat senior producer Abdelhak Elguess van Ubisoft Montpelier dan ook weten extreem trots te zijn op het team en dat de ontwikkelaars nu met andere projecten bezig zijn. Naar verluidt gaat het om een nieuwe Ghost Recon, een Rayman remake en Beyond Good & Evil 2.

I want to start with a huge THANK YOU for all the love you have all shown Prince of Persia: The Lost Crown, and that you have loved the game as much as we do. 💖 With that, here is a message from our Senior Producer Abdelhak Elguess. pic.twitter.com/eJV1iobvyK — Prince of Persia™ (@princeofpersia) October 24, 2024

Leuk nieuws voor Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnees: de game Banja-Tooie is nu verkrijgbaar via de service. De game is een sequel op Banjo-Kazooie en wordt door vele gezien als een klassieker.

Serie/ fimnieuws

De kaskraker van Nintendo van vorig jaar (Super Mario Bros movie) is vanaf deze week te zien op Netflix. Mocht je hem nog niet gezien hebben, is dit toch de meest ideale kans om het alsnog even te doen, toch?

Like A Dragon: Yakuza is een serie die gebaseerd is op de gelijknamige games en is sinds gisteren te zien op Amazon Prime Video. Check hieronder een video van de serie.

Trailers

In de nieuwste trailer voor de remasters van Legacy of Kain: Soul Reaver 1 en 2 wordt duidelijk laten zien hoe veel beter de baasgevechten eruit zien en hoe ze eruit zagen toen de games ruim 20 jaar geleden verschenen.

Een nieuwe trailer van Farming Simulator 2025 toont welke verbeteringen de game krijgt ten opzichte van vorig jaar. De game staat in de planning om op 12 november uit te komen voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/X.

Battlefield 2042 houdt vanaf 29 oktober tot en met 26 november een nieuw in-game event genaamd Circle of Hell. Daarin worden Hardcore Conquest, Hardcore Rush en Hardcore Breakthrough aan de game toegevoegd. In een video krijgen we te zien wat dit event allemaal met zich meebrengt.

nDreams heeft hun VR shooter Vendetta Forever uitgebracht op de PlayStation VR 2 en Meta Quest en daar ook de launchtrailer van vrijgegeven. De game ziet er behoorlijk actievol uit en belooft een echte knaller te worden!

Sniper Elite: Resistance is voorzien van een releasedatum. In een nieuwe trailer is onthuld dat de game op 30 januari 2025 zal verschijnen voor de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Series S/X. De game zal vanaf dag 1 ook speelbaar zijn via Xbox Game Pass.