Bloedstollende trailer The Last of Us HBO serie

De tv-serie van The Last of Us is vanaf begin volgend jaar op HBO te zien zijn en vandaag is de eerste trailer ervan vrijgegeven.

In de serie volgen we het avontuur uit het eerste deel, maar zullen we dus ook scenes zien die het niet gered hebben om in de game te verschijnen. In de eerste trailer horen we overigens voor het eerst Pedro Pascal’s versie van Joel, maar ook hoe Bella Ramsey de rol van Ellie op haar neemt. Daarnaast zijn Nick Offerman als Bill, Merle Dandridge als Marlene en Gabriel Luma als Tommy te zien.

The Last of Us serie zal 10 afleveringen bevatten en zal ook de content uit de Left Behind DLC gaan tonen. Vanaf 15 januari is de serie op HBO te bekijken.