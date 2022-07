Assassin’s Creed Liberation HD gaat van Steam verdwijnen

Onlangs kondigde Ubisoft aan dat ze een aantal oude games niet langer beschikbaar zouden houden om te spelen. Nu blijkt dat Assassin’s Creed Liberation HD hier ook onder zal vallen.

Vanaf 1 september zal het spel niet meer te spelen zijn op Steam. Op het moment van schrijven is het al niet meer mogelijk om de game te kopen. Op Valve’s downloadplatform is de volgende boodschap te lezen erover:

“At the request of the publisher, Assassin’s Creed Liberation HD is no longer available for sale on Steam. Please note this title will not be accessible following September 1st, 2022.”

Wellicht is dan dus nu het moment om Assassin’s Creed: Liberation HD nog een keer op Steam te spelen, voordat dat niet meer mogelijk is.