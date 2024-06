Alle State of Play aankondigingen op een rijtje

Vannacht heeft Sony de State of Play online geknald en daarin werden 14 games getoond voor de PlayStation 5 en VR 2. Mocht je net als ons op één oor hebben gelegen, wees gerust: hier zijn alle aankondigingen op een rijtje.

De State of Play startte met de een nieuwe cinematische trailer en de eerste gameplaybeelden van Concord, de arenashooter van Firewalk Studios. De game heeft een lijkt zowel qua gameplay als graphics een mix van verschillende shooters, maar voelt echter ook orgineel aan.

Zoals verwacht komt God of War Ragnarok naar de PC en dat zal om precies te zijn op 19 september gaan gebeuren!



Houd jij van mode en heb jij het in je om de beste stylist ooit te worden? Dan is Infinity Nikki wellicht de game voor jou! Waarom? Check de onderstaande trailer!

Daarna volgde de fantasie actie-RPG Ballad of Antara van Infoldgames en Tipsworks en het ziet er eigenlijk heel gelikt uit!

De ontwikkelaar van VR-game The Walking Dead: Dead and Sinners komt met een nieuwe VR-game, genaamd Skydance’s Behemoth. De game kent zwaardgevechten en gigantische eindbazen en ziet er veelbelovend uit. Check hier de eerste gameplaybeelden.

Ook van de VR-game Alien Rogue Incursion werd een korte gameplaytrailer getoond. De game wordt dit najaar verwacht voor de PlayStation VR 2.

De Valorant concurrent van Marvel, genaamd Marvel Rivals komt ook naar de consoles. In juli zal er een gesloten beta voor de game zijn en ook krijgen PlayStation-eigenaren een exclusieve personage.

In de open wereld actie-RPG Where Winds Meet neem je het op tegen gigantische bazen en de trailer die vannacht getoond werd ziet er gewelddadig goed uit!

God of War Ragnarok is niet de enige game die dit jaar nog naar de PC zal komen. Ook Until Dawn komt naar Steam en de Epic Games Store, maar ook als remaster naar de PlayStation 5. Deze versie wordt in het najaar verwacht!



Path of Exile 2 wordt door vele gezien als de grote concurrent voor Diablo en goed nieuws voor console-eigenaren: de game komt later dit jaar als Early Access game naar jullie platform(s).

De remake van Silent Hill 2 heeft een releasedatum gekregen en dat is 8 oktober. Uitaraard zat ook hier een nieuwe trailer bij!

Monster Hunter Wilds werd al in december aangekondigd en vannacht werd dan eindelijk de eerste gameplay van de game geshowt. De game wordt ergens volgend jaar verwacht en de trailer smaakt in ieder geval naar meer!

Astro Bot krijgt zijn eigen niet VR-game. Naar eerder als tech demo voor de PlayStation 5 controller en een opwachting in de VR-game Rescue Mission zal de robot zijn mannetje staan in een platformgame. Deze zal ruim 80 levels bevatten en op 6 september in de winkels liggen.