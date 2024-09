“10 procent van de aandeelhouders ziet een verkoop van Ubisoft wel zitten”

Ubisoft aandeelhouder AJ Investments claimt dat 10 procent van de aandeelhouders bij de Franse uitgever een verkoop aan een ander bedrijf of een private equity-bedrijf wel ziet zitten.

De aandeelhouder, die overigens niet eens 1% van de aandelen heeft, riep Ubisoft eerder al op om of de aandelen terug te kopen of een zichzelf over te laten nemen door een ander bedrijf. Dit zou dus volgens hetzelfde bedrijf inmiddels 10% van de aandeelhouders zijn.

Ubisoft zou wel verkocht moeten worden voor een “eerlijk bedrag”, meldt het bedrijf in een brief die op Reuters is gedeeld. Daarnaast staat erin vermeld dat er kosten moeten worden bespaard, het bedrijf eventueel privé moet gaan in plaats van beursgenoteerd en dat de huidige CEO Yves Guillemot moet worden vervangen.

Daarin zou de aandeelhouder steun hebben gevonden bij 10 procent van de aandeelhouders. Hiermee zou dit nog lang niet gelijk zijn aan de grootaandeelhouder. Dat is namelijk de familie Guillemot met 15%, gevolgd door Tencent, dat nog geen 10% van de aandelen in handen heeft.