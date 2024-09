Nieuwe trailer The Last of Us seizoen 2, Steam breekt record opnieuw en meer in overig nieuws week 39

De werkweek is weer ten einde gekomen en dat betekent dat we weer de overige nieuwtjes op een rijtje hebben gezet! Enjoy!

Nieuws

Steam blijft het aantal tegelijkertijd spelende gamers verbreken. Waar het record vorig jaar nog op 32 miljoen stond, is dat inmiddels al ruim 38 miljoen geworden. Check de site van SteamDB om de huidige cijfers te kunnen zien.

PlatinumGames heeft nu officieel de rechten in handen van the Wonderful 101 serie. Er werd al een tijdje gedacht dat dit zo was, maar het bleek alleen de rechten voor de remaster van de game. Nu blijkt uit documenten dat het bedrijf deze nu het alleenrecht heeft.

Level 5 heeft laten weten dat de detective game Decapolice is uitgesteld naar 2026. Het goede nieuws is dat er nu wel een PC-versie van de game wordt gemaakt en dat er een anime in ontwikkeling is, die gelijktijdig zal verschijnen.

Sony ligt de laatste tijd onder vuur en niet alleen vanwege de verplichting om een PSN account te hebben om God of War Ragnarok op de PC te kunnen spelen. Het bedrijf kondigde de remaster van Horizon Zero Dawn aan en heeft sindsdien de prijs van het origineel weer omhoog geschroefd naar 39,99. Dit terwijl de game al tijden voor nog geen twee tientjes te koop was.

Films- en serienieuws

Netflix heeft een nieuwe trailer van Tomb Raider: The Legend of Lara Croft vrijgegeven tijdens Geeked Week. De show is vanaf 10 oktober te zien op de streamingsdienst.

Naast Tomb Raider werden ook teasers voor Cyberpunk, Splinter Cell en Devil May Cry series getoond. Die kun je hieronder allemaal bekijken!

Cyberpunk

Splinter Cell: Deathwatch

Devil May Cry

Daarnaast heeft Netflix laten weten dat het tweede seizoen van Arcane in drie delen zal verschijnen. Het eerste deel zal vanaf 9 november te zien zijn, het tweede deel volgt een week later en op 23 november volgt de rest.

Trailers

Bethesda heeft een nieuwe video vrijgegeven voor de Shattered Space DLC van Starfield. Daarin duikt de ontwikkelaar dieper in op de geschiedenis en de mensheid van House Va’ruun.

Mario en Luigi gaan vanaf 7 november samen het gevecht aan in Mario & Luigi: Brothership en in de onderstaande trailer zien we hoe ze de vijand op de vuist nemen!

Level 5 hield deze week een livestream en liet daar onder een nieuwe trailer zien van Professor Layton and the New World of Steam. De game moet ergens volgend jaar verschijnen voor de Nintendo Switch.

Geruchten

Jason Schreier komt binnenkort met het boek Play Nice: The Rise, Fall and Future of Blizzard Entertaint, waarin hij vertelt het reilen en zeilen van de World of Warcraft-ontwikkelaar. Echter bevat het boek ook een scoop: Blizzard zou opnieuw bezig zijn met een Starcraft-shooter. Hopelijk doet deze het beter dan de vorige keren, want die hebben de winkel nooit gehaald.

Volgens het Spaanse Vandal komt de Nintendo Switch 2 eind maart of begin april. Dit heeft Rubén Mercado, van het accessoire bedrijf Blade laten weten in een podcast. Mercado claimt meer van de nieuwste console te weten en meldt dat Nintendo de releasedatum van de hybride console laat afhangen van de resultaten van het huidige boekjaar. Als deze niet zo heel sterk zijn, is het zo maar mogelijk dat de console toch nog eind maart verschijnt en daardoor de verkopen nog in dit fiscaal jaar komen. De Spaanse site is bekend om het delen van geruchten over Nintendo, maar of dit waar is blijft altijd de vraag.