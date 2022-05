Zeker 20 games in ontwikkeling voor PlayStation VR 2

Sony is nog aardig stil over de toekomst van hun games, maar ook over de PlayStation VR 2. Toch heeft de platformhouder door laten schemeren dat er meer dan 20 games naar de nieuwe VR bril zullen komen.

De PlayStation VR 2 wordt ergens dit jaar verwacht, al wordt er ook gespeculeerd over een mogelijke release in 2023. Echter is Sony nog niet echt happig geweest met informatie over de games die ervoor zullen verschijnen. Tot nu toe heeft men immers alleen Horizon: Call of the Mountains onthuld, maar moeten we vooralsnog wachten op meer info.

Tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers heeft het bedrijf laten weten dat er meer dan 20 games voor de nieuwe VR-bril in ontwikkeling zijn. Hieronder vallen zowel first party titels als Horizon, maar ook third party games, waaronder twee onaangekondigde games van nDreams.

In de afgelopen tijd heeft Sony flink wat details van de PlayStation VR 2 onthuld. Zo heeft de VR-bril een Oled-scherm met een resolutie van 4000×2040 (2000×2040 per oog), met een gezichtsveld van 110 graden. Daarnaast maakt het gebruik van inside-out-tracking, waardoor er geen camera meer nodig is. Er zitten immers vier camera’s in de bril die je bewegingen volgen en ook je ogen volgen, waarmee je de camera stuurt.

Op het moment van schrijven is er nog niet bekend wanneer de VR-bril van Sony verschijnt. Al zijn er wel geluiden dat er binnenkort een showcase zal komen.