Xbox Series-consoles volgens schattingen over de 20 miljoen verkochte exemplaren

Hoewel Microsoft geen verkoopcijfers meer deelt voor de Xbox Series-consoles, zijn er volgens schattingen zo’n 20 miljoen exemplaren van de nieuwe consoles van Microsoft verkocht.

Dat claimt VGChartz, dat dit grotendeels doet op basis van schattingen en vaak wel dichtbij de realiteit zit. Overigens zijn de Xbox Series-consoles nog niet zo populair als de PlayStation 5, waar ongeveer 28,3 miljoen exemplaren van zijn verkocht.

Desalniettemin zijn er van de nieuwste consoles van Microsoft meer verkocht dan de Xbox One in diezelfde periode. Sterker nog: er zijn al 40 procent van het aantal verkochte Xbox One-consoles over de toonbank gedaan in slechts twee jaar tijd. De Xbox One deed er zeven jaar over om aan de 50 miljoen verkochte exemplaren te komen.

Ondanks dat het erg goed gaat met de nieuwe generatie consoles van Sony en Microsoft is de Nintendo Switch nog steeds de best verkopende console. Echter is dit niet helemaal vergelijkbaar gezien de console veel goedkoper is en al veel langer op de markt te verkrijgen is. Bovendien hebben Sony en Microsoft al een tijdje last van de tekorten in de chips, maar lijkt daar langzaamaan verandering in te komen.