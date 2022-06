Xbox heeft minimaal 5 games in de planning voor volgend fiscaal jaar

Alhoewel de eerste zes maanden van dit jaar erg stil lijken rondom Xbox-games, heeft Microsoft voor komend fiscaal jaar minimaal vijf games in de planning staan.

Dit heeft de platformhouder laten weten in een persbericht. In het huidige fiscale jaar (dat bij het bedrijf van 1 juli 2021 tot 30 juni 2022 loopt) bracht men onder andere Forza Horizon 5, Infinite, Age of Empires 4, Psychonauts 2 en Microsoft Flight Simulator op de markt. Echter is het sindsdien akelig stil rondom nieuwe releases en werden er zelfs twee exclusives uit het najaar uitgesteld. Grote kans dat deze twee games dus nog wel in het huidige fiscale jaar verschijnen.

Er zijn nog een hoop games bij Microsoft in ontwikkeling waar we nog geen releasedatum van hebben. Zo verwachten we eigenlijk dat Forza Motorsport dit najaar zal verschijnen, aangezien de game al voor Horizon 5 werd aangekondigd. Voor games als Avowed, Perfect Dark, Hellblade 2 en The Outer Worlds 2 durven we onze handen nog niet in het vuur te steken.

Bovendien wordt er ook nog geroddeld over een Gears of War collectie en krijgen er aanstaande zondag ongetwijfeld nog wel nieuwe games van Microsoft te zien. Uiteraard zullen we zondagavond klaar zitten!