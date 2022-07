Daedalic Entertainment heeft laten weten dat men voor The Lord of the Rings: Gollum de releasedatum van 1 september niet gaat halen.

Het is niet bekend wanneer de game nu verwacht wordt, want het enige wat de ontwikkelaar meldt is dat de game “enkele maanden” is uitgesteld. We houden je op de hoogte als we een nieuwe releasedatum horen.