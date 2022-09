Tencent investeert in meer aandelen van Ubisoft

Het Chinese Tencent heeft meer aandelen van Ubisoft gekocht in samenwerking met Guillemot Brother Limited. Laatstgenoemde is de holding van Guillemot, die 13,2 procent van de aandelen van Ubisoft in handen heeft.

Volgens een statement van Ubisoft heeft Tencent een slordige 300 miljoen euro in Guillemot Brother Limited (GBL) geïnvesteerd en heeft nu een belang van 49,9 procent in het bedrijf. Het Chinese bedrijf bezat al 4,5 procent van Ubisoft, maar heeft nu door de nieuwe investering zelfs 9,99 procent in handen. Het bedrijf heeft overigens slechts vijf procent van de stemrecht en zal geen zetel krijgen in het bestuur. Echter schreef Reuters vorige maand al dat Tencent de grootste aandeelhouder van Ubisoft wil worden.

Van de 300 miljoen die de Chinese techgigant investeert gaat 200 miljoen naar de aandelen en 100 miljoen wordt gebruikt om het kapitaal te verhogen. De aandelen kosten naar verluid 80 euro per aandeel.

Tencent is een stille sluiper in de game-industrie en investeerde eerder al in Westerse bedrijven als n Epic Games, Riot Games, BlueHole, Activision Blizzard, Grinding Gear Games, Paradox Interactive en meer. Daarnaast bezit het een groot deel (of alles) van Riot Games en Grinding Gear Games. Onlangs heeft men ook een minderheidsbelang in Elden Ring-ontwikkelaar From Software opgekocht.