Starfield lijkt erg ambitieus te zijn

Starfield is de nieuwe titel van Bethesda Game Studios, het is daarbij ook een nieuwe IP van de studio. Ondanks dat de game in ontwikkeling is hebben wij het één en ander gezien; maar er is ook een video uitgebracht waar Todd Howard een aantal vragen heeft beantwoord.



Todd Howard heeft wat tijd uit zijn dag genomen om een aantal vragen te beantwoorden van de Bethesda en Starfield community. De video is ruim vijf minuten, maar bevat best wat informatie. Zo heeft Todd Howard gepraat over waar Starfield op is gebasseerd, character traits, brandstof voor jouw schip, dialoog en overtuigingskracht.

Volgens Todd Howard heeft de studio erg veel nagedacht over het brandstof voor jouw schip. Met name of er gebruik gemaakt zal worden van brandstof dat op raakt, maar zij hebben uiteindelijk besloten op wat anders. Namelijk dat de grootte van jouw schip besluit hoe ver jij in één keer kan reizen. Wanneer jouw brandstof op is moet je even wachten tot je verder kan gaan. Op deze manier zorgt Bethesda Game Studios ervoor dat je nooit echt zonder brandstof komt te zitten, maar wel goed moet nadenken over waar je naartoe wilt gaan met jouw schip op dat moment.

Wanneer het komt op character traits dan heb jij de mogelijkheid om dat te veranderen/verwijderen door middel van quests en activiteiten. Op deze manier hoef jij niet een nieuw karakter te maken met een ander persoonlijkheid.

Howard zei dat Starfield op dit moment meer dan 250.000 zinnen dialoog bevat. Ter referentie, Skyrim had ongeveer 60.000 zinnen dialoog en Fallout 4 had 111.000 zinnen dialoog. Daar is duidelijk verschil in, wat ook meteen laat zien hoe ambitieus Starfield is. Niet alleen op het gebied van dialoog, maar over het algemeen. Howard had het ook over de overtuigingskracht in het dialoog. Er zijn verschillende scenarios waar je andere personages kan proberen te overtuigen tijdens gesprekken. Volgens Todd Howard gebruik je punten om ze te overtuigen, maar voelt het aan als een echt gesprek.

Dat was het wel voor de Starfield update. De video is kort, maar geeft toch wat meer inzicht in de game. Starfield zou eerst dit jaar uitkomen, maar is verplaatst naar 2023. Wat de releasedatum precies is weten wij nog niet. In de tussentijd kan je de video waar Todd Howard de bovengenoemde punten heeft besproken hier bekijken.