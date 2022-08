Sony heeft mogelijk een Showcase gepland voor september

Sony lijkt zich op te maken om in september weer wat games te gaan tonen, althans als we de bekende geruchtenmolen mogen geloven.

In het najaar heeft Sony eigenlijk ‘slechts’ twee games definitief op de agenda staan, maar komt wellicht ook de PlayStation VR 2 in de winkels te liggen. Volgens ResetEra-gebruiker Dusk Golem gaat Sony in september een showcase houden. Deze gebruiker claimde onlangs beelden van Helldivers 2 gelekt te hebben en zou dus mogelijk toegang hebben tot interne info.

Verder geeft Dusk Golem geen informatie vrij over het event. Zo weten we niet of het een grote showcase zal worden of dat het een specifieke game is waar een State of Play aan wordt gespendeerd. Dus we raden het aan om het vooralsnog met een flinke korrel zout te nemen. Uiteraard zullen we dit voor jullie in de gaten blijven houden.