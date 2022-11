Sony geeft releaseperiode PlayStation 6 weg dankzij onderzoek CMA

Het CMA is druk bezig met de tweede fase van het onderzoek naar de overname van Activision Blizzard door Microsoft. Doordat Sony flink er tegenin aan het schoppen is, moet het bedrijf misschien wel meer te kennen geven dan men lief is.

In de documentatie van Sony staat namelijk vermeld dat het bedrijf problemen verwacht als Call of Duty vanaf 2027 exclusief naar Xbox-platforms zal komen. Dit is overigens een vage indicatie, want het zou ook zo maar kunnen dat de next-gen console (ja nu kunnen we dit woord echt goed gebruiken) pas in 2028 zal verschijnen.

Volgens Sony zou Microsoft de Call of Duty reeks tot 2027 naar de PlayStation-consoles brengen, maar is het daarna nog onzeker. Dit klinkt vreemd, aangezien Microsoft eerder deze maand nog beweerde een deal voor 10 jaar te hebben aangeboden. Ook dit was voor het Japanse merk niet goed genoeg.

Mocht Microsoft toch de deal met Activision Blizzard weten te beklinken dan verwacht Sony bij de volgende generatie consoles met een flinke achterstand te zullen beginnen. Bovendien ziet Sony nu niet de mogelijkheden om met een concurrent voor de game te komen, gezien het miljarden zou gaan kosten. Zo is EA al jaren bezig om met de Battlefield serie een dreiging voor de shooter van Activision te worden, maar komt men niet in de buurt van het succes van Call of Duty.

GTA 6 in 2024?

Ook het langverwachte GTA 6 wordt in de papieren van Sony genoemd. Het is opmerkelijk gezien de game eigenlijk niks met de deal te maken heeft. Desondanks staat er wel vermeld dat deze game in 2024 wordt verwacht.