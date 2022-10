Sledgehammer mogelijk bezig met opvolger Call of Duty Advanced Warfare

Call of Duty Modern Warfare 2 is nog niet uit en we weten nog weinig van Treyarch’s volgende game, maar toch is er al mogelijke informatie over Sledgehammer’s nieuwe Call of Duty gelekt.

Het lijkt er steeds meer op dat Activision Blizzard minder risico’s durft te nemen met de Call of Duty serie. Nadat de Tweede Wereldoorlog shooters van Sledgehammer niet goed aansloegen bij het grote publiek mag de ontwikkelaar zich op een andere reeks binnen de franchise focussen.

Dit is, als we de berichtgeving van Ralph Valve mogen geloven, de Advanced Warfare serie. Deze insider heeft overigens al vaker bij het juiste end gezeten qua scoops voor Call of Duty.

Volgens de site maakt Sledgehammer bij de ontwikkeling van de Advanced Warfare sequel gebruik van de IW 9.0 engine, die de standaard is geworden voor alle ontwikkelaars. Hierdoor zouden ze veel ontwikkelingstijd en resources moeten besparen.

Tijdens de ontwikkeling van Vanguard was het team van plan om de cast van personages in toekomstige sequels uit te breiden. Gezien dezer erg ondermaats presteerde, werd een vervolg op Vanguard echter van tafel geveegd. De studio werd in plaats daarvan gevraagd om een ​​nieuwe pitch te maken.

En dat was, zoals je misschien al geraden had, een terugkeer naar het snellere tijdperk van geavanceerde beweging, dat de originele Advanced Warfare introduceerde in Call of Duty. Het reportage zegt echter niet in hoeverre de game zich aan die basisprincipes zal houden.

Advanced Warfare 2 kan uiteindelijk een prequel worden die niet zoveel toekomstige op technologie / jetpack gebaseerde bewegingen bevat als wordt aangenomen, hoewel we dat niet kunnen bevestigen.

Desalniettemin lijkt het erop dat Advanced Warfare 2 intern gepland staat voor release in 2025, een jaar na de game van Treyarch, wat aangeeft dat Activision van plan is terug te keren naar de jaarlijkse COD-releasecadans. 2023 zal naar verluidt een jaar zijn zonder een nieuwe Call of Duty, en velen gingen ervan uit dat dit de cadans in de toekomst zou zijn.