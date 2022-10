Sims 5 in ontwikkeling, maar laat nog wel even op zich wachten

EA en Maxis hebben laten weten dat ze zijn begonnen aan de ontwikkeling van The Sims 5. Haal even rustig adem, want het gaat nog wel jaren duren voor we ermee aan de slag kunnen.

Tijdens een speciale Behind the Sims Summit heeft Maxis laten weten dat the Sims 5 in ontwikkeling is. Het zat al enige tijd eraan te komen dat EA een nieuw deel in de reeks zou onthullen. Onlangs werd The Sims 4 free-to-play en dat deed natuurlijk een hoop gespeculeer op gang zetten.

The Sims 5 gaat vooralsnog als Project Rene door het leven en tijdens de stream werd niet echt gameplay getoond. Wel werd er laten zien dat het maken van items en aanpassen ervan nog uitgebreider zal worden. Zo kunnen spelers kussens op de banken leggen, maar ook andere patronen in het meubilair maken.

Het slechte nieuws is dat Project Rene nog wel even op zich laat wachten, aangezien ze in de komende jaren nog updates over de game zullen geven. Wel zal er voor de release nog een aantal beta worden gehouden. Hiermee hoopt de uitgever op feedback van de community, waardoor ze de game nog beter kunnen maken.

Wat we nog wel weten, is dat de game cross-play zal ondersteunen en blijkbaar heel eenvoudig op zowel de PC als smartphone te spelen is. Het is nog wel onduidelijk of de game ook naar de Nintendo Switch zal komen.