Sfeerverslag: AnimeCon

Afgelopen zaterdag namen wij als Gamingnation een kijkje op AnimeCon. Eén van de grotere evenementen als het gaat om games, anime, cosplay en nog veel meer. Benieuwd naar hoe zo’n dag eruit kan zien? Lees dan snel verder!

Ontzettend veel te doen

AnimeCon is een evenement dat voornamelijk draait om alles wat te maken heeft met anime. Denk dus aan cosplayers, danswedstrijden, karaoke, merchandise en nog veel meer. Echter is er ook genoeg te doen voor gamers, Aziatische food lovers of mensen die meer willen weten over de cultuur uit Aziatische landen.

De locatie was eigenlijk ook zo onderverdeeld. ‘Bakkerij 2’ draaide vooral om games en merchandise, terwijl er in de patria- of de huszaal danswedstrijden of concerten werden gegeven. In het begin was het allemaal nogal overweldigend en liepen we een beetje als kip zonder kop overal rond. Later op de dag hielden we het programma erbij en konden we makkelijker onze weg vinden.

Games in overvloed

Uiteraard waren wij als Gamingnation vooral benieuwd naar wat AnimeCon ons te bieden had op gamegebied. Daarin werden we zeker niet teleurgesteld, er was zoveel keus! Er waren arcadekasten om op te spelen, zoals Pac-Man en kasten waarbij je op een motor zat of in een racewagen. Jammer genoeg moest je daar wel extra voor betalen. In een ander gebied kon je echter gamen op vrijwel iedere console die er bestaat. Van een Dreamcast tot de PlayStation 5 aan toe en er waren natuurlijk ook genoeg PC’s. Naast een vrij potje Mario Kart, Spyro of League of Legends kon je ook meedoen aan verschillende wedstrijden. Op de zaterdag was er bijvoorbeeld een Super Smash Bros Ultimate en een Tekken toernooi.

Tussen alle reguliere nieuwe- en retro consoles zaten er soms ook bijzondere varianten bij. Een NES console met een gigantische controller bijvoorbeeld. Verder waren er nog verschillende virtual reality brillen aanwezig waar je meestal BeatSaber op kon spelen. Op de zaterdag waren er naast deze vrij te spelen consoles ook een aantal indie ontwikkelaars aanwezig om over hun games te vertellen. Wij hebben Here Comes Niko en Intrepid Izzy gespeeld. De eerste game leek erg op een kruising tussen Super Mario Odyssey en Animal Crossing. Een heerlijk ontspannen game, waar alles kan en mag. De Tamagotchi toevoeging viel mij op en vond ik erg origineel. De tweede game, Intrepid Izzy, viel op door hun uitgave op de Dreamcast. Bijzonder dat een ontwikkelaar een game uitbrengt op zo’n oude retro console. De gameplay van deze game zag er erg tof uit.

De GameRoom, zoals dit gebied werd genoemd, was lekker ruim opgezet. Er waren van de populaire games ook voldoende plaatsen beschikbaar, waardoor het er eigenlijk nooit echt druk was.

Meer dan games alleen

We hebben deze dag uiteraard veel gegamed, maar we waren ook erg nieuwsgierig naar alle andere gebieden. Eigenlijk is één dag net te kort om alles goed te beleven. Er was zoveel te doen. We hebben lang over de markt gelopen en gekeken naar alle onafhankelijke kunstenaars die daar prachtige schilderijen, tekeningen en andere grafische spullen verkochten. Je kon er trouwens ook veel snoep en snacks krijgen die moeilijk in Nederland te vinden zijn. Er waren ook wat grotere aanbieders die bijvoorbeeld Pokémon kaarten of officiële merchandise verkopen.

Er was een ruimte waar allerlei workshops werden georganiseerd. Hier konden we helaas vaak niet meer aan meedoen. Een whiskey proeverij of een sushi workshop om maar een paar voorbeelden te noemen. Hiervoor moest je je echt op tijd inschrijven.

Over sushi gesproken, we konden dan wel geen workshop volgen, er was wel veel Aziatisch eten om te proberen. Naast sushi kon je ook Japanse kip (karaage) of een pannenkoek (okonomiyaki) krijgen. Je had hiervoor een speciaal gebied met sta-tafels en picknicktafels. Met openslaande deuren naar buiten kon je daar ook nog zoeken naar een plekje. Het was hier namelijk eigenlijk de hele dag wel erg druk. Er stonden vaak lange rijen voor de verschillende eettentjes. Als je van bijzondere Aziatische gerechten houdt, dan kwam je hier zeker aan je trekken. Wij hebben hier het meeste geld uitgegeven.

Cosplay en alles daaromheen

Cosplay was eigenlijk in alle gebieden wel te vinden. Ik blijf het bijzonder vinden hoeveel moeite er in sommige outfits is gestoken. Als je een cosplayer spreekt, kom je pas te weten hoeveel tijd zoiets allemaal in beslag neemt. Het is trouwens niet de bedoeling om ongevraagd foto’s van hen te nemen. Het is namelijk juist veel leuker als je toestemming hebt. Ze bewegen dan namelijk op dezelfde manier als degene waar ze op willen lijken.

Naast deze cosplayers die vrijwel overal rondliepen waren er ook speciale concerten. De Unmei dansgroep trad bijvoorbeeld op. Allemaal gekleed in een specifieke outfit van de anime ‘Love Live!’. Ik vond het bijzonder om mee te maken. Een aantal mensen uit het publiek zwaaiden veel met glowsticks en kenden het repertoire ook. Echte fans dus! Wij mochten voor het optreden nog even praten met twee leden van de groep. Het was leuk om hun enthousiasme te horen over de show. Reden voor ons om ze in de toekomst vast nog eens te bezoeken!

Iets wat ik zelf nog nooit had meegemaakt was een AMV Music Video competitie. Bij AMV video’s worden muziek en anime beelden aan elkaar gekoppeld via een bepaald thema. Denk aan liefde, verdriet, dood, leven enzovoorts. Er waren veel toffe video’s, maar de winnaar was ook wel overduidelijk. Bekijk hem hier maar eens.



Een prachtig evenement

Ik kan niet anders zeggen dan dat AnimeCon echt een aanrader is om eens naartoe te gaan. Zelfs als je niet persé van anime houdt, is er qua games echt genoeg te vinden en te doen. Het is ook een laagdrempelige manier om in contact te komen met mensen die hetzelfde leuk vinden als jij. Ik heb ook weer nieuwe mensen leren kennen en vrienden gemaakt.

Vind je het leuk dat wij af en toe dit soort evenementen, zoals AnimeCon bezoeken? Laat het ons weten!