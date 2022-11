Review: WRC Generations – een waardig afscheid?!

Kylotonn timmert al sinds 2015 aan de WRC-reeks, maar zal na dit jaar toch wat anders moeten doen. De rechten zijn namelijk van 2023 tot en met 2027 van Codemasters (en dus nu van EA). Weet de Franse ontwikkelaar nog een keer te vlammen met WRC Generations?

Heel bekend

WRC Generations is voor de fans onder ons als een warm welkom. De menu’s zijn weer ietwat opgepimpt, maar alle modi zijn weer zoals vanouds van de partij. Eigenlijk zou ik voor een groot deel van deze review de tekst van WRC 10 kunnen gebruiken, maar dat doet de game eigenlijk net iets te kort.

Natuurlijk begin je bij deze game weer onder aan als je voor de carrière modus kiest en zal je vanaf de junioren/ WRC 3 programma omhoog moeten werken en je team moeten managen. En ook daarin keert de bekende agenda terug die je voor een deel zelf in kunt vullen met oefeningen, behoorlijke pittige races in extreme omstandigheden en natuurlijk de rally’s die verreden moeten worden. Wat dat betreft zullen we ook niet klagen, want het werkte bij de voorgaande delen al goed, dus waarom zou je het moeten veranderen?!

Helaas lijkt ontwikkelaar Kylotonn niet genoeg tijd te hebben gekregen of gewoon het budget niet te hebben om grootste veranderingen door te voeren. Zo is de game grafisch gezien nogal wissel vallend. Zo is de nieuwe race in Zweden een parel om doorheen te scheuren. Je rijdt daar flinke stukken over smalle wegen die aan beide kanten bedekt zijn met een pak sneeuw waar je maar al te graag uit wil blijven. Helaas lijkt deze rally er wel uit te springen, want voor de rest is er grafisch niet veel verbeterd ten opzichte van WRC 10. Oké, er zijn wel wat dingetjes aangepakt, zoals meer bomen, gebouwen die er net wat verzorgder uitzien en meer toeschouwers, maar het is niet te vergelijken met een game als Gran Turismo 7 of Forza Horizon 5 op grafisch gebied.

Wat wel nieuw aan de game is, zijn de hybride wagens. Mede daardoor heeft de game diens naam te danken, want het biedt van alle generaties rally-auto’s wel wat. De hybride wagens werken eigenlijk als het KERS-systeem van de Formule 1-wagens. De wagens maken gebruik van zowel een verbrandingsmotor als een elektrische. Door te remmen wordt er energie in de elektrische motor opgeslagen die op een later moment weer te gebruiken is. Het systeem is nog vrij nieuw dus verwacht geen schokkende veranderingen, maar het is zeker wel gaaf dat het toegevoegd is.

Boordevol content

Hoewel deze review tot nu toe misschien wat somber overkomt, wil ik toch even zeggen dat ik er niet negatief over ben. Kylotonn Games heeft de afgelopen jaren de lat al hoog gelegd, maar heeft deze lat niet meer weten te verleggen. Hoewel er nog steeds wel rek in leek te zitten. Wat WRC Generations bijvoorbeeld wel heel goed doet, is content bieden. De game heeft met meer dan 750km aan wegdek in 22 verschillende landen genoeg content om je uren zoet te houden.

Denk daarnaast aan de verschillende soorten rally-wagens, inclusief de ‘Legends’ en de extra bolides waar je allemaal in kunt rond scheuren en je zult merken dat deze game wat content betreft echt waar voor zijn geld geeft.

Ook de multiplayer is flink aangepakt dit jaar en het is nu zelfs mogelijk om alleen of in een team deel te nemen aan Leagues. Daarnaast zijn er nog tal van nieuwe opties aan dit gedeelte toegevoegd waardoor het nog beter voor de dag komt.

Een nieuw tijdperk

Hoewel Kylotonn Games de afgelopen jaren flink wat heeft weten te verbeteren aan deze reeks weet het met WRC Generations net niet helemaal goed voor de dag te brengen. Ja, de game is goed en als je nieuwkomer bent, zal ik hem ook zeker aanraden. Rally racen is namelijk topsport en ook in deze game zal je weer op het randje van je (race)stoel zitten vanwege de enorme uitdagingen die de verschillende parcoursen je zullen bieden. En het biedt genoeg content om je de komende maanden ermee te vermaken.

Helaas blijven dezelfde foutjes uit voorgaande delen terugkomen. Zo is het schademodel nog steeds niet echt je van het, zijn de physics soms ronduit vreemd (over de kop rollen bij een bocht waar je al niet heel hard door heen rijdt of uit het niets ineens stil komen te staan) en is er ook nog steeds een onaangenaam element van verrassing. Hiermee doel ik op het feit dat je de ene race met een flinke voorsprong wint om vervolgens de wedstrijd erna met een enorm verschil te verliezen.

Maar dit heeft uiteindelijk bij mij de pret niet weten te drukken, want het blijft gewoon enorm spannend om een rally-game als de reeks die Kylotonn Games maakte. Misschien is het ook wel gewoon tijd voor een nieuw tijdperk in de WRC-reeks en biedt het feit dat de ontwikkelaar volgend jaar zonder licenties moet werken wel weer hele andere kansen! Voor nu zou ik Generations aanraden als je de afgelopen drie delen nog niet gespeeld hebt of nog even wachten op een leuke korting.

Ontwikkelaar: Kylotonn Games

Uitgever: Nacon

Platforms: PC, PlayStation 4 en 5, Xbox One en Series S/X

Releasedatum: 3 november 2022